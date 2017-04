Ospite della Domenica Sportiva, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a tutto campo.



RINNOVO - "Ci sono alchimie che si creano con l'ambiente e con i calciatori. Ho percepito che c'erano le condizioni per fare un buon lavoro e non ho esitato. Ci sono margini per poter sviluppare qualcosa di importante".



'QUALCOSA IN PIU' - "Avrei puntato a qualcosa di più con due esterni difensivi con piu' forza? No. Perchè poi quando li alleni i miei calciatori sono i migliori. Regini ha tanta esperienza, ha sfruttato il momento no di Pavlovic perchè si è infortunato. Dodò ha fatto fatica ma ora sta giocando, Sala sta facendo bene. Sono contento dei miei difensori. La mia idea di calcio poi è collettiva".



TORREIRA O PAREDES - "Torreira ha caratteristiche diverse rispetto a Paredes. Paredes è un leader tecnico, Torreira è un leader caratteriale ma entrambi sono funzionali".



SARRI - "Sarri è un maestro. Con lui ci conosciamo da tantissimi anni. Ci siamo anche studiati a vicenda e poi c'è qualcuno che sviluppa un'idea diversa o la migliora. Sarri credo che da quel ceppo lo abbia migliorato. Il ceppo è mio? E' di Sacchi".



FIORENTINA - "Non li abbiamo fatti giocare? L'atteggiamento della squadra è stato sempre propositivo anche con le grandi squadre. La Samp ha sempre cercato di fare la partita e quando l'abbiamo persa lo abbiamo fatto col piglio giusto".