Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus: "Far risultato domani farebbe crescere l'autostima, ma in 50 giorni ci giochiamo tutto quello che abbiamo preparato in quattro mesi. Non dobbiamo stupirci di nulla se non pensare di giocare gara per gara. Come si prepara una gara così? Sul campo e sul piano delle motivazioni. I calciatori devono pensare a riordinare le idee, a recuperare chi deve recuperare e poi la partita, sul piano delle motivazioni e su quello dell'attenzione, si prepara da sola. La squadra l'ho vista bene. Si sono allenati tutti e i dubbi sono dettati dal fatto che tutti stanno bene. La sosta, dopo il derby, era l'ideale per noi ed ero contento che ci sarebbe stata una partita con la Juventus".



JUVE BESTIA NERA - "Sul piano dei valori non posso dire nulla della Juventus: non c'è partita. Però non esserci partita è un concetto astratto. La Samp deve giocarsela. Io non mai fatto punti contro i bianconeri e prima o poi succederà. Il bello del calcio è che può anche capitare che tu faccia la miglior partita della vita e che l'avversario ne imbrocchi una così, così. Ramirez? Sta bene. Può capitare un momento del campionato in cui il giocatore attraversi un momento di appannamento. Dimostra di essere un professionista serio, posso farlo riposare una partita, ma non cambia la mia opinione su di lui".