L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Palermo: "Potevamo fare meglio, abbiamo giocato sotto ritmo adeguandoci al loro stato mentale. Non abbiamo impresso accelerazioni alla partita. Schick ha fatto una buona gara, la prestazione collettiva non è stata all'altezza dello standard della squadra, di conseguenza ne risentono anche le individualità. Ci siamo risvegliati nel finale, è stata una reazione d'orgoglio. Cassano all'Entella? Non so nulla, lui mi ha sempre detto di voler continuare a giocare".