Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Udinese, Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa: "Cosa sta succedendo a Zapata? Gli attaccanti ci hanno fatto vincere diverse partite, chi si assume delle responsabilità può anche sbagliare. Zapata può darsi che attraversi un periodo di appannamento, perchè probabilmente giocare ad alti livelli per 10 mesi non è facile. Ecco perchè abbiamo 20 giocatori, se uno non sta bene si riposa e gioca un altro. Deve allenarsi come gli altri e lo giudicherò di volta in volta. Io multe non ne faccio, non esiste alcun caso. Doveva salutare il compagno, il ragazzo è educato e tranquillo. Caprari determinante domani? Non basta lui, ci vuole la lucidità degli undici anche perchè non come si presenterà qui l'Udinese. Le convocazioni in Nazionale di Caprari e Ferrari? Siamo contenti e lo sono loro. Bisogna essere convocati però quando le convocazioni sono vere. Anche Quagliarella per quello che sta facendo la meriterebbe, se avesse 25 anni... Ha comunque altre sfide, altri record da inseguire. Gli infortunati? Barreto sta bene, Verre e Sala non sono convocati. Praet? È disponibile. Averlo recuperato è importante".