Contro l'Inter, la sorpresa di formazione tra le fila della Sampdoria potrebbe essere rappresentata dal ritorno in campo dal primo minuto di Dennis Praet. L'unico ballottaggio che agita mister Giampaolo, in vista del match di questa sera, è proprio quello tra il belga e Linetty. E se il secondo garantisce più dinamismo, è anche vero che Praet prima della doppia esclusione con Genoa e Juventus era partito titolare per 9 gare consecutive.



Insomma, ballottaggio c'è e al momento vede il belga in vantaggio. Anche perchè Giampaolo sta lavorando intensamente per 'ricondizionarlo', arretrando il suo raggio d'azione; nonostante ciò, il mister doriano è soddisfatto del rendimento del calciatore, su cui il pubblico blucerchiato riponeva parecchie attese vista la cifra versata per prelevarlo dall'Anderlecht: "​Praet è più centrocampista rispetto a Bruno Fernandes. Io sono contento di lui, paga quello che è stato pagato, ovvero tanto. E paga quindi le relative aspettative che hanno tutti su di lui. Fosse stato pagato 2 milioni come Linetty o 900.000 euro come Skriniar sarebbe tutto valutato in modo diverso. Ma è giocatore forte, a me piace, migliorato molto, ora conosce decisamente meglio le dinamiche del campionato italiano" ha detto Giampaolo a Il Secolo XIX.



Elogi importanti, condizionati però dalla volontà di mister Giampaolo di impiegarlo sulla linea dei centrocampisti, e non da trequartista (ruolo ricoperto all'Anderlecht): "Penso che possa diventare un giocatore europeo da mezz'ala, perchè da trequartista alla Praet ce ne stanno molti in circolazione, penso a Politano, Bernardeschi, Saponara... Da mezz'ala molti meno. La sua sfida è imparare e crescere in questo ruolo. Se Dennis riuscirà a fare 6/7 gol da mezz'ala - conclude il mister - diventerà giocatore ambitissimo, se li fa da trequartista è la normalità..."