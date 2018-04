Dopo la partita contro il Bologna, Giampaolo ha così parlato in conferenza stampa: "E’ stata una partita difficile, avevamo l’obbligo di vincere per rimanere attaccati alla zona di classifica che conta. Quando hai questa mole di responsabilità rischi di non essere lucidissimo, e infatti non siamo stati lucidissimi, ma siamo stati ostinati e non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria. Il Bologna aveva le sue motivazioni e la vittoria andava costruita step by step, e così è stato. I ragazzi ci hanno davvero creduto e sono stati premiati. Le ultime cinque gare saranno difficili, perché è tutto aperto: il pareggio del Crotone con la Juventus credo chiarisca ogni dubbio su come vadano le cose. Nelle ultime partite bisogna attingere dalle risorse fisiche e caratteriali. Nel calcio può sempre succedere di tutto: il gol di oggi ci fornisce ancora quella brillantezza, quella forza per centrare un importante obiettivo. Ho sempre e solo ricevuto attestati di stima da parte dei tifosi, ai quali devo soltanto dire grazie: il mio impegno sarà al massimo per non deluderli, per non spegnere i sogni".