Il futuro di Marcosarà ancora alla. Ci sono ormai pochissimi dubbi in merito anche se il tecnico blucerchiato, dopo la grande stagione alla guida del club genovese, sarebbe potuto rientrare a pieno titolo nel valzer di panchine che si annuncia per quest'estate.Una delle società ad aver pensato all'allenatore è stata ad esempio la. In riva all'Arno sembra ormai essere scaduto il tempo di Paulo Sousa, Corvino si sta guardando attorno e uno dei profili spendibili per il club gigliato sarebbe stato proprio quello di Giampaolo. La Samp, però, non vuole salutarlo, e lui stesso non ha mai fatto mistero di trovarsi bene a Genova.Meglio allora blindare il tecnico, magari adeguando ingaggio e durata del contratto. A Corte Lambruschini ci stanno lavorando da tempo, il rinnovo arriverà, molto probabilmente sino al. Ovviamente con un cospicuo ritocco dello stipendio, che dovrebbe sfiorare il milione a stagione. Ferrero dopo il derby scherzando disse che se Giampaolo non avesse rinnovato lo avrebbe "Chiuso in uno sgabuzzino" . Non ci sarà bisogno di arrivare a tanto: la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Con buona pace dei corteggiatori.@MontaldoLorenzo