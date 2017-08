All'interno dell'elenco di nomi che la Sampdoria sta monitorando per quanto riguarda il mercato in entrata c'è anche quello di Duvan Zapata, centravanti del Napoli che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Udinese. Tra i sogni Vietto, l'idea Inglese e la suggestione Luan, al momento è il profilo del centravanti colombiano quello che per caratteristiche economiche più si avvicina agli standard blucerchiati.



Il Napoli inizialmente aveva sparato alto per Zapata, chidendo oltre 25 milioni per l'attaccante. La cifra oggi si è ridimensionata considerevolemente, tanto è vero che il club azzurro potrebbe anche accontentarsi di meno di 20. E lo scorrere del tempo, in questo caso, fa il gioco della Sampdoria. Zapata poi anche a livello di ingaggio è sicuramente più abbordabile di Vietto, perchè lo stipendio del giocatore si aggira sul milione e mezzo di euro.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica c'è poi un altro particolare di cui tenere conto: inizialmente come caratteristiche tecniche Zapata non sembrava rientrare nei desideri di mister Giampaolo. Ora però il tecnico blucerchiato starebbe studiando il giocatore, e lo starebbe riconsiderando. Nel casting per l'attacco doriano, insomma, Zapata riprende quota. La sua candidatura resterà valida, probabilmente sino agli sgoccioli del mercato.