La notizia l'ha data lo stato maggiore blucerchiato al gran completo, riunito in 'diretta tv' a tavola in un ristorante genovese davanti alle telecamere di Sky. Eppure la volontà da parte della Sampdoria di continuare con il tecnico Giampaolo sino al 2019, estendendo per un'ulteriore stagione il suo contratto con Corte Lambruschini, era già stata ventilata all'allenatore doriano dopo il successo con il Pescara.



UN ANNO IN PIU' - Giampaolo era già molto seguito in vista della prossima sessione di mercato, in particolare dalla Fiorentina che lo vedeva come perfetto 'post Sousa'. In realtà la decisione del presidente Ferrero è stata quella di prolungare il contratto dell'ex mister dell'Empoli. Giampaolo aveva sottoscritto l'estate scorsa un biennale, la Samp dal canto suo vuole portare la scadenza sino alla stagione 2018-2019, per programmare la prossima annata senza la spada di Damocle del contratto a termine. Anche il suo ingaggio dovrebbe salire di conseguenza: si passerà dagli 850mila euro attuali fino a sfiorare quasi il milione, almeno secondo Il Secolo XIX.



RICHIESTE - Il desiderio di Giampaolo, che incontra anche il favore di Corte Lambruschini, è ben preciso. L'allenatore doriano, da sempre interessato a portare avanti un progetto, spera di non perdere nessuno dei giocatori su cui vuole costruire la sua Sampdoria: i nomi sono quelli di Skriniar, Torreira e Schick. Si potrebbe cedere Muriel in estate, soprattutto a fronte di un'offerta all'altezza della sua clausola di 28 milioni, così da 'fare cassa' senza indebolire il telaio della sua Samp. Certo, a fronte di un'offerta irrinunciabile per uno dei suoi pupilli, la dirigenza blucerchiata dovrebbe prendere in considerazione una cessione illustre. Non più di uno dei titolari, però, e anche Ferrero e Romei sembrano essere della stessa idea.