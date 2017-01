L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo presenta la sfida contro la Roma: "Il fatto che si giochi contro la Roma non è detto che si perda. Il campionato dimostra che le differenze fra le squadre normali sono sottili, le differenze fra le normali e le grandi ci sono ma se fai una partita di attenzione si può portare a casa un ottimo risultato. La sconfitta di Bergamo? Bisogna distinguere fra prestazione e risultato. Ci vuole un'analisi oggettiva sulle prestazioni. La Samp le gare se l'è giocate con coraggio e audacia. Il livello delle prestazioni è stato buono, ultimamente abbiamo un problema di risultati ma non di qualità nelle prestazioni. Abbiamo un record in questo campionato: quello di legni colpiti. Siamo la quinta squadra per tiri in porta, la sesta per assist. I numeri non sono negativi, bisogna solo aggiustare la mira ed essere più cinici. Il comunicato della Sud? L'ho letta come una grande prova di maturità cosa che noi abbiamo sempre riconosciuto al nostro pubblico. E' per questo che si è creato questo legame con il pubblico perchè la squadra non si è mai risparmiata. Bisogna far meglio perchè bisogna essere più attenti, lavorare sul dettaglio ma non si può rimproverare lassismo e menefreghismo. Dobbiamo chiedere sempre di più da noi stessi. Un bomber può aiutare? Un bomber sicuro è Higuain, per gli altri invece bisogna giocare. Chi preoccupa della Roma? E' riduttivo scegliere solo un giocatore della Roma. I giallorossi sono una squadra forte come squadra, ultimamente sembra più fisica rispetto alla solita squadra, ha trovato una collocazione con i tre difensore. E' una squadra più solida e forse meno spettacolare. Poi in attacco ha la giocata individuale che può risolvere le partite. Sappiamo che la Roma è una squadra forte, ma ce la giochiamo. Firmare per un pareggio? Io firmo soltanto solo quando mi si chiede di una grande prestazione. Io voglio che la squadra faccia una partita importante. Bereszynski? Sarà a disposizione. Viviano? Non è convocato, sta meglio ma deve tornare ad allenarsi con noi e quando lo farà tornerà a disposizione".