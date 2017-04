Alla vigilia della sfida tra la sua Sampdoria e l'Inter, Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa: "Mi aspetto una partita difficile perchè con Pioli l'Inter ha svoltato, ma più sono difficili e più ci danno una migliore definizione di quello che siamo. L'assenza di Muriel è importante, lo dicono i dieci gol e dieci assist e il suo essere in grado di esere pericoloso, è un valore che per ora non abbiamo. Ci conto e sono fiducioso di poterlo recuperare sul finale di stagione. Con Schick avremo caratteristiche diverse, ma non cambia nulla. Ognuno mette a disposizione un'idea, uno spartito delle caratteristiche individuali. Budimir ha giocato poco perché Quagliarella, Muriel e Schick hanno fatto meglio. Forse ha trovato più spazio prima perchè Schick doveva ancora crescere. Ora Patrik è un calciatore maturo, con Muriel in meno si aprono piu spazi per lui, ovviamente. Schick ha trovato la sua dimensione, Muriel stava giocando benissimo, si completavano e andare a modificare una cosa che funzionava non mi sembrava intelligente. Stavamo raccogliendo i frutti e non era giusto fare delle modifiche. Ora ha la possibilità di giocare e per lui sarà un completamento della sua formazione: non dobbiamo aspettarci che spacchi le partite, è sempre un ragazzo di vent'anni e deve maturare anche questo tipo di esperienza, questo si andrà a sommare al suo percorso fatto fino ad oggi. Dovrà essere lucido, freddo, con la stessa mentalità da subentrante. Dovremo stare attenti alla profondità di Icardi, alle percussioni di Candreva e Perisic. con Pioli hanno fatto il salto di qualità. Noi andremo a giocarci questa partita, misurandoci. Dobbiamo fare in modo che le ultime nove partite siano ben giocate. Il rinnovo? È solo una formalità, non sono cose di cui mi occupo. È una formalità che risolveremo in settimana".