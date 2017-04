Non è rimasto soddisfatto della sconfitta patita dalla Sampdoria con il Crotone l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo. Il tecnico doriano aveva chiesto ai suoi giocatori impegno continuo sino al termine della stagione, e soprattutto aveva parlato di 'rispetto'. "Noi ci giochiamo il rispetto di noi stessi e da parte degli altri", era il concetto espresso in conferenza stampa. Ed è anche per questo che l'ex mister dell'Empoli non ha digerito l'atteggiamento della sua squadra.



Così ieri, alla ripresa degli allenamenti, dopo la strigliata dell'immediato post gara ad opera di Osti e Pradè, è arrivata anche la lavata di capo alla truppa da parte di Marco Giampaolo, che ha ricordato ai suoi giocatori una partita che, per intensità e attenzione, rappresenta l'ideale dell'allenatore: il derby vinto con il Genoa. Lo ha fatto, scrive l'edizione genovese de La Repubblica, con toni abbastanza duri. Giampaolo tiene molto alla partita con il Torino, vuole fare bella figura e spera anche di rilanciare le ambizioni dei tifosi doriani proseguendo con la corsa al nono posto.