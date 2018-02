In un campionato e mezzo alla guida della Sampdoria, Marco Giampaolo ha già ottenuto già la bellezza di 89 punti. La media di 1,44 ogni gara rappresenta un andamento strepitoso per il mister di Giulianova, che con il club blucerchiato sta probabilmente toccando il punto più alto della sua carriera. Nel corso della sua esperienza genovese, l'allenatore doriano si è tolto ad esempio la soddisfazione di vincere tre derby su tre, e di battere quasi tutte le 'big' del campionato.



Lo straordinario cammino in questa stagione ovviamente non è passato inosservato.Il tecnico della Samp è stato inserito nell'elenco dei candidati al prestigioso Premio Bearzot, prestigioso riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Acli con il patrocinio della FIGC al miglior allenatore italiano. I vincitori delle ultime stagioni sono stati grandi protagonisti del calibro di Ancelotti, Allegri, Ranieri e Sarri. In lizza con Giampaolo figurano alcuni mostri sacri del calcio italiano come Di Francesco, Gasperini, Simone Inzaghi, Mancini e Spalletti. Sarà possibile votare il proprio candidato sino al 15 marzo proprio sul sito dell'Acli.