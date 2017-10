La Sampdoria di Marco Giampaolo, domenica pomeriggio alle 15, sfiderà l'Atalanta di mister Gasperini. Qui le parole del tecnico blucerchiato in conferenza stampa: "Sarà una partità dura, contro un avversario forte. Hanno gestito bene fin qui l'impegno dell'Europa League. Abbiamo grande rispetto per loro. Il responso spetta al campo, ma noi abbiamo lavorato bene in ottica di questa sfida".



Sulla formazione: "La metto a posto il sabato sera. Linetty è a disposizione e si darà il cambio con Verre. Per quanto riguarda Viviano non è convocato". Anche l'anno scorso avevo dei ballottaggi da fare, ma quest'anno di più: è stata alzata l'asticella. Turnover? Per me non esiste è uno slogan calcistico".



Zapata e Kownacki: "A Duvan è cambiata la vita in 15 giorni, prima la convocazione con la Colombia e poi la maglia da titoalre. Kownacki? Si farà. Tira sempre e comunque per segnare".



Su Gasperini: "Quando c'è Gasperini in panchina a Marassi è sempre un pre derby per i nostri tifosi".