Le buone notizie trapelate nelle ultime ore dal Mugnaini sono state confermate anche dallo stesso Marco Giampaolo: la Sampdoria ritrova Duvan Zapata, e quella del colombiano è una presenza fondamentale per lo scacchiere tattico blucerchiato. A confermarlo è stato lo stesso Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita del San Paolo: "Zapata è convocato, Linetty e Alvarez non sono convocati. Se Zapata può giocare? E' a disposizione" ha glissato il mister.



Giampaolo non ha però dubbi su come affrontare il Napoli: "Bisogna scegliere con quale tipo di atteggiamento andare a giocarcela. La forza del Napoli poi non ti fa decidere più di tanto. E' una squadra che domina nella gara. Limitatamente alla loro forza devi saperti adeguare, ma nell'atteggiamento dobbiamo essere coraggiosi" riporta sampdorianews.net. "La partita è affascinante perchè il Napoli è una squadra forte, è affascinante di per sé. In passato ho detto che siamo stati un po' sporchi per via dei tre impegni settimanali. Questa settimana la squadra mi ha dato segnali confortanti". Il tecnico doriano è soddisfatto anche dell'impegno messo dai giocatori negli allenamenti: "La settimana mi è piaciuta molto ma non avevo dubbi" conferma l'ex mister dell'Empoli. "Qualcosa la squadra ha pagato come brillantezza mentale e come spensieratezza. Questa settimana devo dire che è stata bella dal mio punto di vista, la squadra mi è piaciuta molto. Mi dà quasi la certezza di poter andare a fare una buona gara poi l'avversario sa metterti in difficoltà, sono extraterrestri".



La condizione della squadra, complessivamente, lascia soddisfatto il tecnico doriano: "I dati sono sempre molto buoni e quando dico così mi riferisco alla mancanza di una brillantezza che si è verificata nei tre impegni settimanali". Quella di domani sarà una partita speciale anche per Fabio Quagliarella: "Si è sentito penalizzato da una situazione perchè è stato frainteso" ha spiegato Giampaolo. "Ora mi aspetto faccia una grande partita anche nella sua Napoli".



Inevitabile anche una domanda sul calciomercato, argomento che da sempre infastidisce l'allenatore della Samp: "Il mercato è una rottura di scatole. Penso che la Samp debba fare poche cose e spero siano cose che vadano a soddisfare chi è scontento e allo stesso modo che la Samp rimanga con un organico completo. Non penso che si possa dar via giocatori che, ad oggi, rappresentano l'ossatura e la certezza".



Giampaolo spera anche che la sua squadra possa offrire una prestazione all'altezza di quella della scorsa stagione: "Magari la Samp riuscisse a ripetere la prestazione dell'anno scorso. E' stata una grandissima partita dove abbiamo fatto tutto molto bene. Sarei contentissimo se la Samp riuscisse a ripetere quella prestazione, magari undici contro undici. Quella gara fu diversa, arrivavi dopo la sosta e le festività. Quando il Napoli venne qui era invincibile. Non mi aspetto quel Napoli dell'anno scorso. So cosa aspettarmi - conclude il tecnico - la Samp deve fare una grossissima prestazione sul piano del collettivo, deve anche saper palleggiare".