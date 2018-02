Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



È soddisfatto della vittoria?



"Vittoria meritata, la squadra ha giocato con personalità e autorevolezza. Non era scontato, l’Udinese è una squadra di valore. Hanno creato tantissima densità. Sono contento per la prestazione, soprattutto dopo la sconfitta di Milano".



Aveva preteso di più da Zapata



"Quando è subentrato era la sua partita, si era un po’ sporcata. Duvan è affidabile, è forte. A seconda delle partite e delle caratteristiche cerco di schierarlo. Due posso farli giocare, due no".



La vittoria ha fatto 32 punti in casa e 12 in trasferta: come facciamo a ridurre il gap?



"Nei 12 ci sono anche con i derby con il Genoa? Sono 15, se avessimo fatto più punti in trasferta saremmo nelle prime. Sono contento della consapevolezza, quello sarebbe un ulteriore salto di quailtà. L’atteggiamento non cambia, probabilmente ci sono altre situazioni di carattere ambientale che possono cambiare".