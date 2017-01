E' stato un mercato piuttosto tranquillo per la Sampdoria, salvo colpi di scena delle ultime ore. Il club blucerchiato per il momento si è concesso soltanto un paio di acquisti, e pochissime operazioni marginali in uscita. L'addio più importante per i doriani potrebbe essere quello di Ricky Alvarez, che oggi vivrà una giornata decisiva per il suo futuro.



Il trequartista argentino piace molto al Celta Vigo, che con la Sampdoria avrebbe già anche un accordo di massima: nelle casse di Corte Lambruschini andrebbero circa 4 milioni di euro con tempistiche ancora da definire. Manca ancora però l'intesa tra il calciatore e la squadra spagnola: Alvarez tentenna all'idea di trasferirsi in Galizia.



Il Celta, per convincerlo, secondo Il Secolo XIX sarebbe disposto ad offrirgli un contratto ulteriormente allungato e con un ingaggio ritoccato verso l'alto, anche se già al momento lo stipendio di Alvarez non rientrerebbe nel budget del club spagnolo.