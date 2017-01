Antonioe la, siamo arrivati ai titoli di coda: si chiude così, in sordina, il secondo matrimonio tra il fantasista barese e il club blucerchiato, tra carte firmate e qualche veleno di troppo. Lo strappo tra la dirigenza doriana e l'ormai ex numero 99 si è rivelato insanabile tanto è vero che Cassano, dopo sei mesi vissuti in solitaria, da emarginato, ha chiesto la rescissione del suo contratto. Oggi il braccio destro di Massimo Ferrero, l'avvocato Antonio, sarà a Genova per preparare le carte e i documenti necessari a certificare l'avvenuta separazione. Poi giovedì, fa sapere Sky Sport, lo stesso Romei li sottoporrà a Cassano, che dovrà semplicemente apporre la sua firma in calce. In quell'istante terminerà ufficialmente il rapporto tra Fantantonio e Corte Lambruschini.@MontaldoLorenzo