L'esperienza fatta con Karol Linetty è la sintesi perfetta di come la Sampdoria spera di poter lavorare in futuro: scouting, individuazione dei giovani più interessanti e investimenti su giocatori di prospettiva. La scommessa con il giovane centrocampista è stata decisamente vinta: prelevato dal Lech Poznan, si è imposto da subito come titolare. E ora fa già gola a parecchie società.



ANCORA IN POLONIA - La Samp si augura di ripetere il prima possibile l'esperienza. Ecco perchè gli scout blucerchiati guardano al campionato polacco con grande attenzione. Piace molto Jaroslaw Jach, centrale del Zaglebie Lubin (che all'occorrenza può sistemarsi anche sulla corsia mancina), seguito anche dalla Fiorentina.



Non solo Jach, però. Gli uomini mercato di Corte Lambruschini hanno segnato anche un altro nome sul taccuino. Secondo i polacchi di Przeglad Sportowy il Doria starebbe visionando anche Bartosz Bereszynski, di proprietà del Legia Varsavia. Si tratta di un terzino destro, classe 1992 con discrete caratteristiche offensive.



Bereszynski è seguito anche dall'Aston Villa e dal Pescara, e la sua valutazione si aggira attorno ai 3 milioni. La Samp però potrebbe avvantaggiarsi del canale preferenziale aperto in estate con l'agenzia che ne cura gli interessi, la Fabryka Futbolu: si tratta della stessa compagnia che segue anche Linetty.