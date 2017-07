Il profilo ambizioso per la difesa della Sampdoria secondo le ultime indiscrezioni era quello di Martin Hinteregger, centrale della nazionale austriaca e dell'Augsburg. E proprio il fatto che queste voci siano trapelate avrebbe ulteriormente complicato la trattativa, già in salita di suo per il giocatore classe 1992, valutato circa 8 milioni.



Si trattava di un'operazione nata in sordina, e sviluppatasi negli ultimi giorni in maniera piuttosto segreta. Stando ai media tedeschi, il club di Augusta aveva chiesto alla Samp massima riservatezza, per poter così cercare senza clamore e a fari spenti il sostituto di Hinteregger. Sabato sera però la notizia è trapelata in Italia, e successivamente anche in Germania. Ecco perchè, secondo Il Secolo XIX, ora l'Augsburg sarebbe furioso con i blucerchiati e starebbe addirittura valutando la possibilità di chiudere la trattativa con la società genovese.