Dal 4 luglio 2016 al 16 novembre 2017 passano esattamente 500 giorni. I primi 500 in blucerchiato per Marco Giampaolo, l’allenatore della Sampdoria che tutti invidiano e che sta stupendo la Serie A con bel gioco, risultati e valorizzazione dei giovani. E dire che un anno e quattro mesi fa, in tanti erano scettici al nome dell’allenatore ex Empoli. La Samp era orfana di Montella, passato al Milan dopo sei mesi non indimenticabili in blucerchiato, ancora scottata dalla batosta rimediata dal Vojvodina l’estate precedente e pure spaventata dalla retrocessione sfiorata, che non si era concretizzata qualche mese prima soltanto grazie ad un super Viviano.



Come sembrano lontani oggi quei giorni. Giampaolo, pezzo dopo pezzo, ha ricostruito la credibilità della Sampdoria. Lo ha fatto non senza difficoltà, utilizzando le sole armi che conosce: il lavoro (tanto) e le competenze. E dire che la storia di Giampaolo in blucerchiato poteva finire dopo soli tre mesi: Il Secolo XIX ricorda che il 6 ottobre nel ristorante Bruxaboschi di Genova andò in scena quello che il quotidiano chiama il ‘patto del porcino’. In sostanza, Ferrero e la dirigenza acconsentirono a prolungare la fiducia a Giampaolo, che aveva raccolto un solo punto nelle 5 partite precedenti. La Samp pareggiò a Pescara, vinse il derby, da lì il resto è storia. Con il senno di poi, è stata una delle decisioni migliori mai prese da Ferrero da quando è presidente della Sampdoria.



Il capolavoro però Giampaolo lo sta realizzando in questa stagione. 500 giorni dopo quel caldo 4 luglio, la sua media punti recita 1,51 a partita. Tanto per fare dei raffronti, Montella si è fermato a 0,89, Zenga a 1,36, Mihajlovic a 1,49 e Rossi a 1,09. Soltanto un certo Delneri, in una stagione ben precisa che tutti a Genova ricorderanno, riuscì a fare di meglio: 1,75 a gara, ma se mantenesse quella del campionato in corso (2,09 nelle prime 11 giornate) potrebbe scavalcare anche quella dell’annata conclusasi con la Champions.



Contro la Juve, Giampaolo avrà l’occasione di scrivere un’altra pagina di storia, infrangendo anche il tabù bianconero: nelle ultime 5 gare, 5 vittorie della Vecchia Signora. Di tempo per stupire, però, Giampaolo ne avrà a bizzeffe. Il contratto recita giugno 2020, siamo soltanto ad un terzo della sua avventura a Genova. Ma se le premesse sono queste…