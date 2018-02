Negli ultimi anni gli affari sull'asse Genova-Pescara sono stati molto numerosi. Basti pensare che le ultime operazioni in ordine di tempo hanno portato in dote alla Sampdoria calciatori del calibro di Lucas Torreira e Gianluca Caprari. L'attuale numero 9 blucerchiato è arrivato transitando - seppur solo a livello burocratico - da Milano, sponda Inter. Un percorso simile potrebbe intraprenderlo anche Marco Carraro.



Il centrocampista classe 1998 sarebbe infatti il nuovo obiettivo di mercato della Samp. Secondo gazzamercato.it la dirigenza doriana avrebbe puntato il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter e di proprietà del club nerazzurro. Dopo un inizio difficile, al primo anno di Serie B il giovane giocatore si è lentamente guadagnato la fiducia di Zeman, sino a diventare uno dei titolari del centrocampo abruzzese. I blucerchiati lo starebbero seguendo per l'estate, anche se gli uomini mercato di Corte Lambruschini non sanno ancora se si ritroveranno a trattare con il Pescara o con l'Inter stessa. I biancoazzurri hanno un diritto di riscatto su Carraro, ma la stessa Inter ha mantenuto un'opzione per il contro-riscatto e potrebbe decidere di esercitarla per poi utilizzare il centrocampista come pedina di scambio con la Samp.