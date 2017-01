Il poco spazio ottenuto alla Sampdoria da Luca Cigarini sembra spingere il regista ex Atalanta lontano dal club blucerchiato. E si profila all'orizzonte anche la possibilità di uno scambio di prestiti con il Sassuolo, che coinvolgerebbe anche Stefano Sensi.



Classe 1995, cresciuto nel San Marino prima e nel Cesena poi - con cui è esploso la scorsa stagione - il regista in neroverde non sta trovando la continuità che ci si attendeva. Oltretutto, Sensi fino a poco tempo fa veniva considerato uno dei giocatori più interessanti nel panorama giovanile italiano, tanto da attirare gli sguardi di società di prima fascia.



Di Francesco vorrebbe farlo crescere, alla Sampdoria invece il centrocampista interessa come alternativa di Torreira. Il Sassuolo, dal canto suo, corteggia da tempo Luca Cigarini, seguito anche da parecchie altre società. Gli emiliani però secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero giocare la carta Sensi, e avvantaggiarsi sulla concorrenza.