Il profilo di Nicola Murru, terzino classe 1994 di proprietà del Cagliari, è uno di quelli che la Sampdoria segue già da qualche sessione di mercato. Mancino, cresciuto con la maglia del club rossoblù, Murru è uno dei gioiellini in rampa di lancio per quanto riguarda il club sardo. Tanto è vero che il C.T. Di Biagio lo ha chiamato per gli Europei Under 21, rassegna che però dovrà saltare a causa di una lesione muscolare.



L'interesse della Sampdoria però non si è affievolito, tanto è vero che nei giorni scorsi da Corte Lambruschini avrebbero fatto pervenire al Cagliari una proposta importante per l'esterno: la dirigenza blucerchiata ha proposto a Giulini il cartellino di Luca Cigarini - giocatore che piace molto ai rossoblù - più un importante conguaglio economico per assicurarsi Murru. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica però il patron dei sardi ha risposto in maniera negativa all'offerta doriana. Giulini avrebbe chiesto di tenere separate le due operazioni, e avrebbe fatto sapere in prima battuta di voler chiedere 10 milioni in contanti (senza contropartite) per il terzino. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno nuovamente per discutere in merito al futuro di Murru.