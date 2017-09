La Sampdoria e l'Empoli mantengono rapporti di collaborazione molto intensi e fitti. I due club hanno un ottimo rapporto, come dimostra il prestito di Simic, arrivato in Toscana in estate in prestito dai blucerchiati e subito titolare con la maglia azzurra. Ieri Simic, in campo nuovamente dal primo minuto, si è tolto pure la soddisfazione del primo gol in Italia, nel pirotecnico pareggio per 3-3 ottenuto con il Palermo. La Samp guarda con grande attenzione alla crescita del giovane centrale - su cui ha mantenuto il diritto di riscatto - ma nel frattempo osserva anche un altro giocatore di proprietà dell'Empoli, Rade Krunic.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il centrocampista bosniaco, titolare della sua nazionale, ha colpito positivamente gli osservatori blucerchiati che continueranno a monitorarlo. E' un centrocampista fisico, classe 1993, titolare in A nello scorso campionato e titolare anche in questo avvio di campionato di Serie B. La Samp, per bruciare la concorrenza, potrebbe provare ad imbastire un'operazione 'alla Torreira': il Doria ragiona sull'eventualità di acquistare Krunic già a gennaio, per poi lasciarlo in prestito all'Empoli sino al termine della stagione. E poi a giugno riportarlo a Genova, magari assieme a Lorenco Simic.