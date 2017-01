Il nome di Robin Quaison è uno dei più spendibili per quanto riguarda il mercato in uscita del Palermo. E sul centrocampista, nelle ultime ore, sarebbe piombata anche la Sampdoria, alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano. Nella diffiicle stagione vissuta sino ad oggi dai rosanero, il calciatore svedese è stato uno dei migliori: tanto è vero che il suo score in Serie A è di tutto rispetto, per un giocatore che agisce nella sua zona di campo: 15 presenze e 4 gol, media di tutto rispetto per il classe 1993.



Su Quaison, secondo Sky Sport, ci sarebbero sia il Birmingham di Gianfranco Zola che la Sampdoria. I blucerchiati si sarebbero fatti ingolosire anche dal fatto che il suo contratto scadrà a giugno, motivo per cui il Palermo potrebbe decidere di monetizzare a gennaio grazie ad una sua eventuale cessione.