Il nome, forse, non dirà molto alla maggior parte degli appassionati di calcio. Evidenemente però gli uomini mercato della Sampdoria devono conoscere piuttosto bene il profilo di Sinan Gümüş, attaccante tedesco ma naturalizzato turco di proprietà del Galatasaray.



Attaccante esterno mancino, a cui piace partire da destra per accentrarsi e cercare la porta, Gümüş è nato nel 1994 a Pfullendorf, in Germania, dove ha mosso i primi passi calcistici prima di trasferirsi allo Stoccarda. Da lì il salto nella Super Lig, dove si è messo in mostra con giocate interessanti accompagnate però da fasi discontinue. Secondo il quotidiano turco Hurriyet i blucerchiati avrebbero offerto al club di Istanbul circa 4,5 milioni di euro per il cartellino di Gümüş, che in stagione ha messo a segno 7 reti e due assist in 18 partite di campionato.