Il destino di Luis Muriel e della Sampdoria sembrano essere strettamente intrecciati. Non solo per quanto riguarda il presente ma anche - e soprattutto - per il mercato che verrà.



Il colombiano pareva essere il prescelto ad essere sacrificato in estate all'altare del bilancio. Questo perchè la quotazione di circa 30 milioni fa molta gola al presidente Ferrero e alla dirigenza doriana, considerando anche che una sua eventuale cessione consentirebbe di trattenere ancora gli altri gioielli doriani per una stagione a Genova, senza avere la necessità di vendere ad ogni costo almeno uno o due dei pezzi pregiati di Corte Lambruschini.



La situazione però potrebbe variare a seconda delle richieste di mercato. Per il momento, secondo Il Secolo XIX, con la Samp non si è ancora mosso molto per quanto riguarda il futuro del numero 9 colombiano. In caso non dovessero arrivare offerte tra giugno e luglio, la Samp potrebbe variare la sua politica per quanto riguarda il fronte cessioni, considerando anche i tanti interessi attorno ai gioiellini di casa Samp (Schick e Skriniar su tutti).



Gli uomini mercato blucerchiati potrebbero così anche decidere di trattenere Muriel, soprattutto se qualche società dovesse bussare alla porta doriana offrendo l'importo della clausola rescissoria di uno dei talenti in rampa di lancio, lasciando poca possibilità di scelta alla Samp.