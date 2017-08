L'avventura alla Sampdoria di Ricky Alvarez potrebbe essersi conclusa dopo un anno e mezzo di militanza in blucerchiato. Il trequartista argentino arrivato a Genova a gennaio 2016 è in uscita, e da Corte Lambruschini cercano una soluzione per l'ex Inter. In queste ultime ore, il Nantes si starebbe muovendo per Ricky Maravilla. E anche il potente procuratore Ramadani si starebbe attivando per trovare una collocazione a Alvarez. La Sampdoria sembra intenzionata a chiedere circa 5 milioni per il cartellino del giocatore, cifra che sarebbe utile ai blucerchiati per prelevare il suo sostituto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica in caso di partenza di Alvarez la Sampdoria si butterebbe decisa su Ahmad Benali, trequartista di proprietà del Pescara. Si tratterebbe di una trattativa già ben avviata, tanto è vero che l'accordo di massima con il club abruzzese sarebbe già stato raggiunto. Benali, 25 anni, è nato a Manchester ma è stato naturalizzato dalla Libia. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, è approdato in Italia nel 2012, collezionando parecchie presenze tra Brescia e appunto Pescara. Trequartista e all'occorrenza anche esterno destro d'attacco, n Serie A quest'anno ha disputato 33 gare, segnando 6 reti e fornendo 2 assist.