La Sampdoria è alle prese con un dilemma amletico in queste ultime giornate di mercato: respingere tutti gli assalti per Dennis Praet, oppure cedere alle lusinghe provenienti dall'estero e in particolare di Premier, dove alcune società sembrano intenzionate a prelevare l'ex Anderlecht. Nelle ultime ore, si è fatta strada la candidatura del Newcastle, che domenica era al Ferraris per seguire da vicino la partita del belga. La prima offerta di 14 milioni dei Magpies è stata respinta al mittente. Ora però secondo Alfredo Pedullà la squadra di Rafa Benitez è pronta ad alzare la proposta. Anche perchè le recensioni arrivate dal Ferraris dopo la gara disputata da Praet contro il Benevento sono state molto positive. Il Newcastle è pronto a mettere sul piatto circaper il giocatore, che ha anche una clasuola rescissoria di 25 milioni nel suo contratto.