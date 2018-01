Intrecci, idee, possibilità: il calciomercato vive di incroci, di triangoli e di suggestioni. Una, ad esempio, è quella che collega Bergamo, Genova e Torino. Punto in comune, la, dove gioca Dennis. Il centrocampista belga è entrato nel mirino della, che già da qualche anno segue il giocatore ex Anderlecht. I blucerchiati a gennaio non vogliono cederlo, ma a giugno la situazione potrebbe cambiare. Il calciatore classe 1994 ha una clausola rescissoria, e di fronte ad un'offerta bianconera sostanziosa il Doria potrebbe decidere di cedere il suo gioiello.In caso di partenza di Praet però Ferrero si troverebbe costretto a rimpiazzare il giocatore. Ecco allora che il nuovo Praet potrebbe rivelarsi Filippo, centrocampista scuola. Il giovanissimo mediano nato nel 1999 è l'ultimo prodotto dell'inesauribile vivaio nerazzurro, e da qualche settimana è entrato nel radar dei blucerchiati . Ovviamente però le sue prestazioni con la Primavera non hanno attirato soltanto gli sguardi della Samp: sul giovanissimo bergamasco ci sono anche il Milan e proprio la Juventus. L'intreccio è servito, Sampdoria Atalanta e Juve ragionano: da Praet a Melegoni,con un filo comune che passa da Genova.