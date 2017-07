La Sampdoria ha deciso quale potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la difesa. Si tratta di un giocatore giovane, ma già molto affermato a livello continentale, tanto è vero che ieri ha disputato con la Spagna la finale dell'Europeo Under 21, persa dalle furie rosse contro la Germania. Il calciatore in questione è Jorge Merè dello Sporting Gijon.



E' un classe 1997 con già parecchie presenze in Liga e con le giovanili spagnole. Proprio per questo motivo la concorrenza non manca: addirittura si starebbero interessando a Merè anche il Barcellona, il Valencia e la Fiorentina. Ma secondo Il Secolo XIX la Sampdoria vorrebbe approfittare dei contatti spagnoli di Pradè per spuntarla sulle altre società. Per prelevare il difensore servirebbero circa 8 millioni di euro.