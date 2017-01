La Sampdoria a gennaio dovrà risolvere le situazioni legate ai giocatori che hanno trovato poco spazio, come Ante Budimir. Il centravanti interesse al Pescara che potrebbe mettere sul piatto Verre o Zampano, entrambi obiettivi dei blucerchiati. Per l'esterno, invece, il nome più caldo è quello di Bartosz Bereszynski del Legia Varsavia, che potrebbe arrivare per due milioni di euro. In uscita c'è anche il nome di Lucas Torreira, che piace molto alla Roma.