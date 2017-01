Ante Budimir sperava di trovare più spazio alla sua prima esperienza in Serie A. L'attaccante della Sampdoria però a Genova si è ritrovato chiuso dall'esplosione di Luis Muriel, e dall'affidabilità di Fabio Quagliarella. Logico che queste siano ore concitate per il giocatore, alla ricerca di una soluzione per gennaio. Il desiderio di Budimir è, ovviamente, quello di giocare di più. Nonostante ciò, secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com non ci sarebbe alcun problema tra il centravanti croato e l'allenatore doriano Marco Giampaolo. Budimir a Genova si è inserito bene, dal punto di vista ambientale è felice della scelta, insomma, quello che manca sono solamente i minuti di gioco.



Il calciatore e il suo agente stanno vagliando le proposte e i sondaggi, che non sono affatto mancati in queste settimane. Ci ha provato il Pescara, prima di chiudere per Gilardino, ma lo hanno chiamato anche il Bari, il Bologna e il Vicenza. Il gradimento di Budimir però non è indirizzato verso una squadra in particolare, anche se va registrata la preferenza rivolta alla Serie A, conquistata sul campo con la maglia del Crotone. La sensazione è che la squadra che affonderà con più convinzione sarà quella che si assicurerà le prestazioni del giocatore classe 1991.



A proposito di Crotone, sono stati proprio i rossoblù a muoversi con più decisione nelle ultime ore per l'attaccante. A che titolo la Samp cederà il suo cartellino, invece, dipenderà esclusivamente da Corte Lambruschini. Budimir e il suo entourage non fanno pressioni, la Samp sembra comunque intenzionata a proteggere l'investimento fatto in estate, prestando il giocatore, per riaverlo a giugno con minuti nelle gambe e un po' di preziosa esperienza in Serie A alle spalle. Con l'obiettivo di scrivere un nuovo capitolo della storia genovese di Budimir, magari più ricco di quello andato in scena nel 2016.