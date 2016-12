Per il momento, il mercato più attivo in casa Sampdoria sembra quello relativo alle future cessioni. Anche perchè sono parecchi i giocatori che sino ad oggi sono stati impiegati con il contagocce da Giampaolo e che a gennaio cambieranno casacca.



Detto di Pereira, ormai indirizzato al Benfica nonostante il tardivo inserimento del Bournemouth, bisogna seguire con attenzione anche il futuro di Dodò. L'esterno brasiliano potrebbe tornare al Flamengo, restano aperte anche alcune piste spagnole in Liga per l'ex Inter. Molto richiesto è invece Mirko Eramo: il centrocampista, adattato da Giampaolo come terzino, è davvero molto seguito in Serie B. Pisa, Benevento e Bari sono tre ipotesi, così come il Novara.



In uscita c'è anche un altro difensore, Krajnc. Mai utilizzato da Giampaolo in Serie A, il centrale saluterà la Samp a gennaio: Pescara e Brescia lo seguono da tempo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto alla lista di pretendenti anche il Crotone.



A centrocampo Cigarini sembra indirizzato all'Udinese, società in pole nonostante il corteggiamento del Palermo e l'interesse del Sassuolo, meno intenso forse rispetto a quello degli altri due club. Molto dipenderà però dalla situazione legata a Torreira (che non sembra destinato a partire a gennaio) e dalle possibili cessioni in casa bianconera (su tutte quella di Badu).



In attacco, Ante Budimir piace eccome. Lo avevano richiesto Spezia e Vicenza, squadre rifiutate dal croato che vuole la Serie A. Lo aveva sondato anche il Crotone, dove le sue prestazioni dello scorso campionato sono rimaste negli occhi di tutti, lo aveva cercato anche il Bologna ma il centravanti pare destinato a dire 'sì' al Pescara. Lo ha confermato lo stesso presidente biancoazzurro Sebastiani, oltretutto con gli abruzzesi è aperta anche la trattativa che coinvolge Verre: Budimir potrebbe essere una pedina di scambio per convincere il Pescara.