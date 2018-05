Dennis Praet fa gola un po' a tutti. In Italia, ma anche in Europa, perchè il profilo del centrocampista della Sampdoria è uno di quelli più spendibili sui vari mercati. Già ai tempi dell'Anderlecht, il numero 18 blucerchiato aveva ricevuto numerose proposte dalla Premier e dalla Liga. Offerte che, a distanza di due anni, potrebbero tornare a solleticarlo. Anche perchè le varie società sono ingolosite anche dalla clausola rescissoria fissata a 26 milioni, clausola che lo stesso Ferrero starebbe cercando di eliminare o quantomeno di aumentare offrendo al belga un rinnovo di contratto.



Secondo La Gazzetta dello Sport oltre alla Juve e alla Roma in Italia, rimaste per il momento sullo sfondo, per Praet si starebbero muovendo con convinzione il Siviglia in Spagna e parecchi club di Premier League. L'inghilterra aveva già stuzzicato Praet un anno fa, quando il Newcastle aveva fatto carte false pur di convincere la Samp a cederlo. Con un'iniezione fresca di liquidità dopo l'eventuale cessione di Praet, Ferrero potrebbe stringere per il sostituto del centrocampista, profilo che da Corte Lambruschini hanno già individuato: è quello di Lovro Majer, talentuoso trequartista croato classe 1998.