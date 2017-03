Personalità, attenzione, e grande tranquillità contro attaccanti del calibro di Higuain e Mandzukic: difficile non notare, tra le fila della Sampdoria, un Milan Skriniar in crescita esponenziale. Per la verità le prestazioni del giovane slovacco hanno raggiunto uno standard qualitativo davvero elevato ormai da parecchie giornate; e in tanti se ne sono accorti, pure Oltremanica.



Al Ferraris, in occasione del match con la Juventus, Skriniar era l'osservato speciale di un club di Premier League. Secondo il Daily Mail a seguirlo con attenzione sarebbe stato il West Bromwich Albion, che avrebbe scomodato addirittura il suo allenatore Tony Pulis. Il manager del WBA in persona, dopo aver sconfitto 3-1 l'Arsenal, sarebbe volato a Genova per assistere alla prestazione del centrale classe 1995.