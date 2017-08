La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per la difesa: dopo il colpo Ferrari, e dopo le numerose voci relative ad un interesse per Rossettini, ora c'è un nome nuovo per il reparto arretrato di mister Giampaolo. E' quello di Bjorn Engels, centrale del Club Brugge corteggiato anche dalla Premier League.



In Belgio raccontano di un interesse piuttosto forte da parte dei blucerchiati per il difensore classe 1994: secondo il quotidiano Nieuwsbland da Corte Lambruschini avrebbero anche già formulato una prima offerta ufficiale alla società belga da circa 8 milioni di euro. Si tratterebbe di una cifra in linea con le richieste del Brugge per un giocatore che viene considerato uno dei più interessanti prospetti in rampa di lancio per quanto riguarda la Jupiler Pro League. Al momento la Samp però non avrebbe ancora preso contatti con l'entourage di Engels, che nel frattempo starebbe valutando tutte le opzioni sul tavolo per decidere del suo futuro.