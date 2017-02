Milan-Sampdoria è già alle porte, e da Bogliasco trapelano alcuni indizi di formazione in vista della partita di domenica. Ad esempio, si avvicina a grandi passi il rientro in campo dal primo minuto di Emiliano Viviano, lontano dal terreno di gioco ormai da oltre tre mesi.



Il portierone blucerchiato è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni da qualche settimana, e a San Siro potrebbe tornare a prendersi la 'sua' porta, difesa ottimamente da Puggioni sino ad oggi. Per il resto, la formazione di Giampaolo dovrebbe ricalcare interamente o quasi quella vista in campo con la Roma. A destra andrà ancora Bereszynski, sulla sinistra Vasco Regini mentre i centrali saranno i confermatissimi Skriniar e Silvestre.



A centrocampo potrebbe spuntarla nuovamente Dennis Praet, dopo l'ottima prova offerta con i giallorossi. A lasciargli il posto sarà ancora una volta Karol Linetty, sicuri di una maglia anche Barreto e Torreira. Due ballottaggi tra trequarti e attacco: quello consueto tra Bruno Fernandes (in vantaggio) e il rientrato Ricky Alvarez, mentre in attacco Giampaolo ha provato Muriel-Quagliarella, ma il numero 27 doriano potrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Patrik Schick, il grande protagonista di domenica scorsa.



