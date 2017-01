La Sampdoria sta cercando di completare il mercato per quanto riguarda la difesa; stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i blucerchiati sono pronti a stringere per Santon dell'Inter, e se dovesse partire Pedro Pereira, potrebbero anche riportare Lorenzo De Silvestri a Genova. In uscita c'è anche Dodò, che piace all'Udinese.