Come riportato da Sampdoria.it ci sono quattro giocatori che stanno lavorando a parte: Viviano, che ha fatto esercizi specifici in campo ed in palestra; Silvestre, che ha svolto lavoro di scarico; Bruno Fernandes, che è reduce da un attacco influenzale e ha lavorato solo in palestra e Sala, che sta proseguendo il lavoro in piscina per recuperare dall'infortunio muscolare patito contro l'Udinese. Normale lavoro col gruppo, invece, per Linetty che dovrebbe essere recuperato.