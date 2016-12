Asse caldissimo tra Genova, sponda Sampdoria, e il Pescara. I due club sono al lavoro per sistemare alcune possibili operazioni, sia in entrata che in uscita. Proprio per questo motivo le società avevano in programma questo pomeriggio un incontro. Al centro del summit, secondo gianlucadimarzio.com, c'era il futuro di Verre e Budimir.



In Abruzzo dovrebbe approdare da subito l'attaccante croato, per rinforzare il reparto di Massimo Oddo. Anche perchè in blucerchiato lo spazio per l'ex Crotone è davvero poco. Il percorso inverso, però a giugno, potrebbe farlo Valerio Verre, già pallino in estate di Romei, Osti e Ferrero.



Sembra essersi invece raffreddata la pista che conduce a Francesco Zampano, appetito anche dalla Fiorentina. Secondo alcune voci, la trattativa stenterebbe a decollare a causa di vecchie ruggini tra Ferrero e l'agente del giocatore.