La Sampdoria continua a pensare a Duvan Zapata e in mattinata ha incontrato gli agenti del giocatore per discutere di un possibile passaggio dell'attaccante ex Udinese in blucerchiato: per il possibile affondo con il Napoli bisognerà però attende la cessione di Schick, ma il gradimento del giocatore è stato certificato, stando a quanto riferisce Sky Sport.