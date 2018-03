In patria viene considerato uno dei più interessanti per il futuro del calcio argentino: Tomasè un centrocampista sinistro appena maggiorenne - è nato il 5 marzo del 2000 - di proprietà delfinito sul taccuino di tantissime squadre in giro per l'Europa. In questo momento in vantaggio per il calciatore ci sarebbe l' come confermato dallo stesso Cuello , ma secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri starebbero valutando anche una partnership con la, società che storicamente intrattiene buoni rapporti con il club di Corso Vittorio Emanuele.L'Inter e i blucerchiati hanno già in ballo parecchie suggestioni di mercato, a partire da Torreira passando per Praet e Linetty. La dirigenza milanese (in particolare con il vice direttore sportivo Baccin, che ha osservato di persona le prestazioni di Cuello) secondo Tuttosport starebbe pensando ad un ulteriore sinergia con la Samp per acquistare il giovanissimo calciatore. L'idea sarebbe quella di, garantendo contemporaneamente al ragazzo la possibilità di maturare nel calcio italiano senza troppe pressioni. Anche in questo caso però bisognerà valutare la volontà della Samp, che non avrebbe particolare interesse a valorizzare un giocatore di proprietà di un altro club.