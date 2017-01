La notizia della trattativa della Sampdoria per Sebastian Driussi , attaccante argentino di proprietà del, era piombata su Genova come un fulmine a ciel sereno. Sino a pochi giorni fa, da Corte Lambruschini non era trapelata alcuna voce in merito alla possibile operazione. Anche perchè le linee guida della dirigenza blucerchiata erano state chiare: non diffondere indiscrezioni per non complicare la trattativa. La Samp voleva evitare il proliferare di mediatori, agenti e intermediari una volta saputo dell'interesse doriano. Nonostante ciò però una fuga di notizie c'è stata, fuga che la dirigenza genovese ha registrato con fastidio.Sino ad oggi, la realtà dei fatti dice che una prima offerta dadi dollari per Driussi è stata rispedita al mittente dal River. La motivazione è che i Millonarios hanno appena rinnovato il contratto del giocatore sino al 2019, inserendo una clausola rescissoria da 14 milioni. E per meno, non sembrano intenzionati a privarsi del gioiellino classe 1996, che in stagione ha già messo a segno 10 reti in 15 presenze. Numeri da 'grande', che hanno stregato la Samp.Il capitolo Driussi per la Sampdoria non è ancora chiuso. L'interesse doriano infatti non è sopito, e secondo Il Secolo XIX nei prossimi giorni potrebbe partire da Genova una nuova offerta diretta al presidente argentino D'Onofrio. Difficile però sapere qualcosa di più in merito, visto che dalla sede della Sampdoria ora sono tutti molto abbottonati in merito. Driussi oltretutto recentemente è stato in Italia, senza passare però dalla Liguria. Probabile però che abbia chiesto informazioni a Giovanni, visto che i due si conoscono già dall'epoca del settore giovanile. Grande estimatore di Driussi sin dai tempi della Fiorentina è Daniele Pradè: il responsabile dell'area tecnica doriana lo aveva giàà seguito per portarlo in viola, ora sembra tornato alla carica per regalarlo alla Samp.