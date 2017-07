Il futuro di Luis Muriel molto probabilmente sarà lontano dalla Sampdoria. Dalle parti di Corte Lambruschini, ovviamente, non hanno fretta di cedere l'attaccante colombiano, anche perchè il mercato si chiuderà soltanto a fine agosto. Il numero 9 blucerchiato nei giorni scorsi era stato accostato con decisione al Siviglia, che pareva pronto ad offrire 22 milioni più 6 di bonus per arrivare all'attaccante. Una cifra che la Samp avrebbe accettato, anche perchè avrebbe pareggiato la clausola rescissoria inserita nel contratto dell'ex Udinese.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica però gli andalusi avrebbero chiesto alla Samp uno sconto, mettendo sul piatto 18 milioni come parte 'fissa' della trattativa. La dirigenza doriana ha sempre ritenuto una tale valutazione troppo bassa per il suo gioiello. Bisognerà capire adesso se i blucerchiati si accontenteranno di una cifra minore, visto che Muriel ha già dato il suo assenso ad un trasferimento a Siviglia, o se invece chiederanno agli spagnoli un rilancio. Nel frattempo, per Muriel si sta muovendo anche l'Everton: lunedì sarebbe previsto un incontro tra i Toffees e il procuratore del calciatore, Alessandro Lucci.