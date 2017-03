La partita tra Sampdoria e Juventus sembrava mettersi male per i blucerchiati, andati sotto dopo 13’ con il gol di Cuadrado. Nel resto dell’incontro però, la Sampdoria ha messo in campo una partita di sacrificio e impegno fino all’ultimo minuto. Nel secondo tempo in particolare, la Samp ha dominato il terreno di gioco, con di fronte una Juve sprecona e non brillante, anche per merito dell'intenso pressing avversario: I bianconeri non hanno nemmeno tirato nello specchio della porta.



Una prestazione, quella dei blucerchiati, apprezzata dai propri tifosi, e una sconfitta che non fa male come altre, ma che altresì regala tanta consapevolezza alla squadra ligure. Quagliarella ha sfiorato il gol in più occasioni, ed è stato indiscutibilmente il migliore in campo. I supporters hanno applaudito Muriel e compagni al fischio finale, e anche sui social i complimenti si susseguono: “Nonostante la sconfitta, bella Sampdoria”, “Juve superiore ma ci abbiamo provato, grazie ragazzi!” "Il pareggio sarebbe stato un risultato giusto".



Al contrario, molti tifosi della Juventus hanno lamentato una certa superficialità nel cercare di chiudere la partita, e si sono detti preoccupati poiché “Contro il Barcellona servirà una prestazione e atteggiamento ben diversi”, trovando un punto lacunoso nella concretizzazione delle occasione create.