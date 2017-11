C'è qualcuno disposto a perdersi Sampdoria-Juventus? Soprattutto con due squadre così in forma e lanciate verso i rispettivi traguardi? A Genova la risposta è scontata: nessuno vuole mancare a quella che si prospetta come una delle partite più interessanti della tredicesima giornata di Serie A. Ecco perchè i tifosi blucerchiati hanno risposto alla grande in questi giorni di prevendità. I biglietti per il match in programma a Marassi domenica sono andati letteralmente a ruba: tredicimila tagliandi staccati sino a ieri sera, cifra record per questa stagione, che permetterà al Ferraris di raggiungere quota 30.000 spettatori.



Gli abbonati doriani sono infatti oltre sedicimila, con il numero di biglietti venduti in questi giorni la Samp frantumerà il record stagionale di spettatori che risaliva a Samp-Milan, vista da 21.896 persone tra abbonati a paganti. Il Secolo XIX sottolinea anche che per questo Samp-Juve sono attesi persino più tifosi rispetto a un altro match piuttosto significativo nella storia del club genovese. Il 22 marzo 2010, l'anno della Champions, sugli spalti erano in 27.000. Per la cronaca finì 1-0, gol di Cassano quasi da centrocampo.