Dopo gli anticipi di ieri e la gara delle 12.30 tra Empoli e Napoli, continua oggi alle 15 la 29esima giornata di Serie A: al Galileo Ferraris di Genova va in scena la sfida tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri, reduci dalla contestata vittoria ottenuta settimana scorsa contro il Milan e dal passaggio del turno in Champions League contro il Porto, fanno visita ai blucerchiati di Giampaolo, che non perdono da sette turni e che vogliono continuare a fare bene, mettendo in mostra i loro talenti (Muriel e Schick su tutti). Dal canto suo Allegri deve continuare la marcia che può portare al sesto scudetto di fila, senza perdere punti sulle inseguitrici, Roma e Napoli su tutte, distanti rispettivamente otto e dieci punti. La Sampdoria ha racimolato un solo punto nelle ultime sette sfide contro la Juventus in Serie A (1-1 a Torino nel dicembre 2014): i bianconeri hanno inoltre trovato il gol in tutti gli ultimi nove confronti con i blucerchiati in campionato. I doriani hanno perso tutti gli ultimi tre match di Serie A contro la Juve a Marassi, dopo essere rimasti imbattuti nei precedenti cinque (2V, 3N). I bianconeri però hanno vinto otto delle ultime nove gare di campionato, pareggiando l’altra: di fronte la squadra che ha mandato in rete più calciatori (la Juve, 15) e quella che ha segnato con meno giocatori diversi (la Samp, solo sei).



PROBABILI FORMAZIONI



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Barreto; Fernandes; Muriel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Allegri