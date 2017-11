La designazione di Marco Guida come arbitro di Sampdoria-Juventus, gara di Serie A in programma domenica, ha fatto letteralmente imbestialire i tifosi bianconeri sui social network. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata fu infatti protagonista nel 2013 di un episodio molto discusso, con un rigore negato alla Juve nei minuti finali della sfida contro il Genoa (fallo di mano in area di Granqvist) e la giustificazione comunicata ad Antonio Conte: "Non me la sono sentita". Un altro caso controverso con il direttore di gara campano è avvenuto nella scorsa stagione, con un altro presunto "mani" in area di Toloi in Atalanta-Juve.